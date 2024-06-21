Более 5 тонн гуманитарной помощи доставили в зону СВО из Альметьевска

Из Альметьевска в 430-й полк был доставлен очередной гуманитарный груз. 24-й по счету конвой привез более 5 тонн необходимых для бойцов вещей и медикаментов. Это в том числе масло, личные посылки, медицинское оборудование, маскировочные сети, автомобильные запчасти, письма и рисунки детей.

Бойцы выразили искреннюю благодарность главе района Тимуру Нагуманову, волонтерам и всем неравнодушным жителям, которые не остаются в стороне и оказывают поддержку нашим военнослужащим.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи на передовую в районе продолжается.

«Благодарим каждого, кто вносит вклад в общее дело, в Победу», — прокомментировал глава района.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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