Более 5 млн школьников прошли олимпиаду «Безопасные качественные дороги»

С 24 сентября порядка 5,5 млн школьников 1–9-х классов приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, задача снижения аварийности на дорогах является частью национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Олимпиада же позволит проверить знания детей о правилах дорожного движения в условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Онлайн-состязание помогает ученикам 1–9-x классов проверить уровень дорожной грамотности и углубить свои знания. Мероприятие получило большой отклик среди детей и родителей. В этом году в нем приняли участие почти 5,5 миллиона школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. А за пять лет общая аудитория превысила 20,8 миллиона участников», — поделился заместитель Председателя Правительства.

Учащиеся проверили знание правил поведения пешехода и пассажира, а также правил вождения велосипеда и средств индивидуальной мобильности. Проблемным разделом оказалось управление велосипедом и различными СИМ, в частности электросамокатами. Ответить правильно удалось только пятой части участников олимпиады. Меньше всего сложностей возникло с задачами по безопасному поведению в автомобилях и маршрутных транспортных средствах — с ними справились 81% и 61% соответственно.

Организаторы олимпиады — Министерство транспорта, Госавтоинспекция МВД России и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения.