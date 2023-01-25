Более 48 тыс. татарстанцев приняли участие в общественных проектах ПФО в 2022 году

Количество участников общественных проектов Приволжского федерального округа в прошлом году превысило миллион человек. От Татарстана в них приняли участие более 48 тыс. человек. Об этом на совещании, которое накануне прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«Вместе с вами мы добились впечатляющего успеха – количество участников общественных проектов в регионах округа превысило 1 млн человек (1 млн 7 тыс.). Высокие показатели абсолютного охвата проектами достигнуты в Самарской, Оренбургской, Нижегородской и Саратовской областях. В относительных цифрах, по отношению к численности населения, лучшие показатели также у этих регионов», – цитирует Машковцева пресс-служба полпреда.

Машковцев напомнил, что основной задачей окружных проектов является продвижение одаренной молодежи, поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, развитие массового спорта и молодежной культуры.

Замполпреда отметил, что проекты продолжаться реализовываться в текущем году. Ключевым событием в сфере реализации молодежной политики традиционно станет молодежный форум «iВолга». Активно планируется развивать и проект «Ментальное здоровье». Сегодня в проекте участвуют уже 10 из 14 регионов округа, а до конца текущего года к нему присоединятся Удмуртская Республика, Кировская, Оренбургская и Самарская области.

В 2023 году два общественных проекта пройдут в юбилейном формате – спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» и «Зарница Поволжья» будут проведены в десятый раз.

Машковцев также сообщил, что в этом году планируется увеличивать охват участников за счет муниципальных районов. «Количество общественных проектов кардинально меняться не будет, но появится еще один, связанный со спортивной направленностью по аналогии с баскетболом 3x3 для студентов учреждений среднего профессионального образования. Запуск нового проекта позволит привлечь к участию в проектах учащихся СПО, с которыми мы до этого взаимодействовали значительно меньше», – рассказал замполпреда.

В настоящее время в ПФО реализуется 14 окружных общественных проектов по актуальным для каждого региона социально значимым темам.

