Более 476 тыс. жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

По итогам 2025 года в Татарстане более 476 тыс. жителей оформили самозапрет на получение кредитов. Всего граждане республики подали свыше 554,7 тыс. заявлений на установку такого ограничения и около 46,8 тыс. заявлений на его снятие, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране интерес к механизму самозапрета продолжает расти. По итогам 2025 года россияне направили порядка 20 млн заявлений на установку запрета на кредиты и 1,6 млн заявлений на его снятие. Таким образом, было отменено около 8% ранее введенных ограничений. На конец года самозапрет действовал у 17,3 млн россиян.

Только в декабре к сервису присоединились 1,2 млн граждан, которые подали 1,4 млн заявлений на установку самозапрета.

Наиболее популярным вариантом остается полный самозапрет на получение кредитов – на него приходится 18,2 млн заявок, или 91,3% от общего числа. Запрет на онлайн-выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях выбрали 837,9 тыс. человек (4,2%). Полный запрет на займы в МФО оформили 290,7 тыс. граждан (1,5%), а комбинацию полного запрета в МФО и онлайн-кредитов в банках – 266,1 тыс. человек (1,3%). Остальные 1,7% заявлений пришлись на другие сочетания доступных ограничений.

Чаще всего самозапрет на кредиты устанавливают россияне в возрасте от 35 до 45 лет – на эту группу приходится 21,3% заявлений. Далее следуют граждане 45-55 лет (19,7%) и 55-65 лет (18,9%). Доля россиян старше 65 лет составила 18,1%, в возрасте 25-35 лет – 12,7%, молодежи до 25 лет – 9,3%.