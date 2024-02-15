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Происшествия 15 февраля 2024 10:57

Более 4 тыс. массовых мероприятий в Татарстане прошли без нарушений общественного порядка

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Без нарушений правопорядка в 2023 году в Татарстане прошло 4749 общественных, общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

«На высоком уровне была обеспечена безопасность наиболее важных из них, включая игры специальной олимпиады, Фиджитал игры, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", Международное ралли "Шелковый путь" и форум Kazan Digital Week», – рассказал Соколов.

Всего в общественных мероприятиях приняли участие свыше 7,1 миллиона человек.

#госсовет рт #массовые мероприятия
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