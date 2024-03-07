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Общество 7 марта 2024 13:13

Более 47 тысяч татарстанцев подали заявления для голосования через «Мобильный избиратель»

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Более 47 тысяч жителей Татарстана подали заявления для голосования через «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Об этом сообщает ЦИК республики.

Большинство татарстанцев подали заявления через федеральный портал госуслуг. Оформить заявление и проголосовать там, где удобно, можно через личный кабинет портала госуслуг, в любом офисе МФЦ и территориальной или участковой избирательной комиссии до 11 марта.

«Мы обеспечиваем каждого избирателя возможностью проголосовать там, где ему удобно. Смена места жительства, нахождение в поездке, командировке, на отдыхе не должно стать препятствием для свободного волеизъявления. Количество заявившихся говорит о востребованности „Мобильного избирателя“ и о его удобстве», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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