Более 460 млн рублей направят на ремонт дорог в Татарстане
На ремонт дорог в Татарстане направят 461,1 млн рублей. Информация о соответствующих тендерах размещена на портале госзакупок.
Согласно одному из контрактов, 197,1 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт дороги «Заинск – Бухарай». За эти средства планируется обновить участок протяженностью 3 км. Завершить работы должны до 22 октября 2027 года.
Еще 214 млн рублей выделено на ремонт нескольких участков дорог в Верхнеуслонском районе общей протяженностью 7,5 км. Эти работы планируют завершить в октябре текущего года.
Дополнительно ремонт проведут в Зеленодольском районе. Здесь обновят дороги общей протяженностью 4,8 км, на что предусмотрено 50 млн рублей. Завершение работ также намечено на октябрь 2026 года.