Более 460 млн рублей направят на ремонт дорог в Татарстане

На ремонт дорог в Татарстане направят 461,1 млн рублей. Информация о соответствующих тендерах размещена на портале госзакупок.

Согласно одному из контрактов, 197,1 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт дороги «Заинск – Бухарай». За эти средства планируется обновить участок протяженностью 3 км. Завершить работы должны до 22 октября 2027 года.

Еще 214 млн рублей выделено на ремонт нескольких участков дорог в Верхнеуслонском районе общей протяженностью 7,5 км. Эти работы планируют завершить в октябре текущего года.

Дополнительно ремонт проведут в Зеленодольском районе. Здесь обновят дороги общей протяженностью 4,8 км, на что предусмотрено 50 млн рублей. Завершение работ также намечено на октябрь 2026 года.

Ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».