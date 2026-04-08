Общество 8 апреля 2026 14:39

Более 4,6 тыс. льготных IT-ипотек выдано в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За весь период действия льготной IT-ипотеки в Татарстане выдано более 4,6 тыс. кредитов на жилье, их общий объем составил 42 млрд рублей. Об этом на заседании Президиума Госсовета РТ сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Аккредитованные IT-компании имеют возможность получить льготную IT-ипотеку. Данная мера поддержки продолжает пользоваться популярностью. За прошлый год количество выданных IT-ипотек выросло на 16% по сравнению с 2024-м», – рассказал он.

Всего в Минцифре России аккредитовано 684 IT-компании из Татарстана. Сегодня в республике работают более 3,5 тыс. IT-компаний. В прошлом году появилась 51 новая компания, более половины из них переехали из других регионов России.

Льготная IT-ипотека, действующая в России везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, продлена до 2030 года. Сумма кредита составляет до 9 млн рублей, максимальная ставка – 6%.

#льготная ипотека #ит-компании
