Более 4,5 тысячи татарстанцев обратились в клиники из-за укусов клещей с начала года

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Ситуация с присасыванием клещей в Республике Татарстан остается на обычном для региона уровне. По данным на 17 июня 2024 года, в медицинские учреждения обратились 4620 человек, пострадавших от укусов этих членистоногих, что соответствует среднемноголетней статистике.

Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в крупных городах республики и прилегающих к ним районах. Лидером по количеству зарегистрированных случаев присасывания клещей стала Казань с 1003 пострадавшими. Следом идут Набережные Челны (646 случаев), Нижнекамский (456) и Альметьевский (442) районы.

Всего в этом году специалисты исследовали 1881 клеща, снятого с людей. В 338 из них был обнаружен возбудитель опасного иксодового клещевого боррелиоза, а в 3 клещах – вирус клещевого энцефалита. Кроме того, 1065 членистоногих проверили на наличие гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека, выявив инфицированность 2,8% и 1,6% соответственно. Из клещей, собранных в окружающей среде, в 6 из 80 исследованных обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Любое присасывание клеща должно насторожить, поэтому следует действовать незамедлительно. Специалисты рекомендуют немедленно удалить клеща, продезинфицировать ранку йодом или спиртом, поместить клеща в плотно закрывающуюся емкость и сдать его на анализ в лабораторию.

Нет смысла капать что-либо на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Для эффективного удаления клеща можно использовать клещевертом, нитью, ручкой-лассо или пинцетом. Захватите клеща как можно ближе к коже за хоботок, зафиксируйте его любым способом, поверните вокруг своей оси на 360° и потяните вверх. Чем быстрее удалить клеща, тем меньше в кровь попадет опасных возбудителей. Следуйте этим рекомендациям, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких в сезон активности клещей.