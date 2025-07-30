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Общество 30 июля 2025 14:49

Более 45 тысяч россиян зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц

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В России 45 428 человек зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц. Для сравнения: два года назад в нашей стране было почти вдвое меньше людей с таким доходом, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что у 34 399 человек зарплата составляла до 2 млн рублей, у 5728 — 2-3 млн рублей, а у 5301 — больше 3 млн.

Согласно статистике, в основном россияне, зарабатывающие такие суммы, работают в сфере информации и связи (9,9 тыс. человек), торговли (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.) и в финансовых и страховых компаниях (6,2 тыс.).

#Доходы #зарплата #россияне #росстат
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