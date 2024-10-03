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Более 45 га земель в Казани переданы в госрезерв Татарстана
В государственный резерв Татарстана переданы два участка в Казани общей площадью более 45 гектаров. Соответствующее решение опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов мэрии столицы РТ.
Согласно постановлениям, речь идет об участке 16:00:000000:332 в жилом массиве Залесный, а также о землях с кадастровым номером 16:50:011345:293 на улице 2-й Газонной. Площадь первого участка составляет 450 538 квадратных метров, второго — 470 квадратных метров.
Как следует из информации публичной кадастровой карты, оба участка относятся к категории земель населенных пунктов, предназначенных под многоквартирные дома.
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