Более 43 тыс. впервые голосующих татарстанцев примут участие в выборах депутатов Госдумы

В сентябре 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. По данным ЦИК России на 1 января 2026 года, право принять участие в голосовании имеют 111 287 092 человека.

В процессе организации и проведения выборов депутатов нижней палаты российского парламента в Татарстане будут задействованы 65 территориальных и более 2 700 участковых избирательных комиссий, около 22 тыс. членов татарстанских избиркомов. Избирательным правом обладают более 2,9 млн жителей республики.

«В сентябре этого года в России пройдут парламентские выборы, и право принять участие в них впервые получат более 43 тысяч татарстанских ребят. Каждый впервые голосующий получит персональное приглашение на избирательный участок. Для ЦИК Татарстана особенно важно, чтобы молодое поколение понимало значимость своего голоса и активно включалось в избирательный процесс», – отметил руководитель татарстанской ЦИК Андрей Кондратьев.

По его словам, Центризбирком республики последовательно реализует различные проекты, ориентированные на молодежь: образовательные проекты, конкурсы, встречи со студентами и школьниками, координирует деятельность Клубов молодых избирателей в районах Татарстана. Основная задача – не только проинформировать, но и сформировать устойчивый интерес молодежи к выборам, воспитать чувство личной ответственности за будущее республики и страны.

«Уверен, что активность молодых избирателей в Татарстане станет важным фактором успешного проведения думской кампании», – добавил Кондратьев.