«Более 43 эстрадных номеров»: в Казани прошел гала-концерт «Созвездие-Йолдызлык»

В КСК КФУ «УНИКС» 18 апреля прошел гала-концерт XXIV Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

При входе в комплекс зрителям и участникам выдавали бесплатные билеты, а когда гости и участники заходили в концертный зал, то получали брошюры со всеми значимыми моментами Фестиваля. К слову, внутри «брошюрки» был список выступлений и выступающих, который помог зрителям отслеживать всё происходящее.

В концерте приняли участие дети, которые ранее заняли призовые места на суперфинале конкурса в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песне» и «Лучший видеоклип».

На Гала концерте представили более 43 эстрадных номеров. Участники фестиваля исполняли русские народные и татарские песни, современную хореографию от юных участников под русские и татарские песни и музыку.

«О Созвездие можно говорить вечно. Мы изначально с первого года существование фестиваля участвуем здесь. Мы любим и благодарим Дмитрия Александровича Туманова за то, что именно он возглавляет этот фестиваль. Мы из года в год ждём его. Здесь профессионально растут не только дети, но и руководители», - поделилась своими впечатлениями о фестивале руководитель народного вокально- хореографического ансамбля «МИРАС» Альфия Валиуллина.

Концерт начался с награждения лучших культурных руководителей детских театров и движений. Закончился он по традиции песней «Созвездие», которую вышли исполнить все участники.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова.

Айнара Эминова