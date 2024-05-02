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Более 420 тыс. татарстанцев проголосовали за парки и скверы для благоустройства
30 апреля в Татарстане завершилось голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году. Участие в нем за все время приняли 421 820 человек, сообщила пресс-служба Минстроя РТ.
Напомним, что голосование стартовало 15 марта. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Голосование проводилось по всей России. От республики в нем участвовали 273 общественных пространства во всех муниципалитетах. Кроме того, жители могли определить территории, которые в следующем году благоустроят по программе «Наш двор». На выбор им было предоставлено 1,55 тысячи дворов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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