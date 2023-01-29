Более 4,2 тыс. татарстанцев присоединились в 2022 году к программе «Волонтеры культуры»

В 2022 году участниками программы «Волонтеры культуры» в Татарстане стали 4292 человека. По числу участников республика занимает 25-е место среди 85 субъектов Федерации.

В программе участвуют 22 муниципалитета республики, из которых наиболее продуктивными признаны Азнакаевский, Аксубаевский, Ютазинский районы, а также Казань. В столице Татарстана движение поддерживают Казанский государственный институт культуры, КФУ, консерватория им. Н.Г.Жиганова, КГАСУ, художественное училище им. Н.И.Фешина, техникум народных художественных промыслов. Кроме того, оно развивается на базе центров добровольчества в муниципалитетах республики.

В общей сложности в 2022 году было организовано 1497 мероприятий в рамках программы. Это были концерты, праздники и творческие мастер-классы в реабилитационных центрах, социальных приютах, детских домах и домах престарелых. Помимо этого, активисты принимали участие в организации крупных культурных мероприятий и помогали семьям беженцев в пунктах временного размещения.

Основными достижениями в данной области в 2022 году можно назвать реализацию мероприятий в рамках социально-творческого движения «Я — ДоброТворец», участие во Всероссийской онлайн-акции «Декламируй» и онлайн-акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», реализацию мероприятий (в топе 20 пилотных регионов) в рамках Всероссийского проекта «Сохраняем наследие вместе» (предоставлено Российским фондом культуры по программе «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди»), поддержку в реализации проекта «Театральная лаборатория в жанре клоунады „БалагурЛаб“», реализацию поездки в ПВР на базе санатория «Ливадия-Татарстан» в рамках «Добро.Конференции» с участниками из других регионов страны, участие во Всероссийской творческой мануфактуре волонтеров культуры «Город А», участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2022. Также активисты движения «Волонтеры Культуры» в Республике Татарстан (35 человек) приняли участие в туристической поездке в Республику Марий Эл в рамках программы «Больше, чем путешествие».

А в октябре прошлого года прошел III Республиканский форум «МКМ: Молодежь, культура, менеджмент». Участниками проекта стали представители культурных учреждений, активисты добровольческих движений из 15 районов Республики Татарстан. В рамках форума прошла встреча участников с первым заместителем министра культуры Республики Татарстан Юлией Адгамовой, директором ГАУК Москвы «Культурный центр ЗИЛ» Марией Рогачевой.

Программа «Волонтеры культуры» является одним из приоритетов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), реализуемого в рамках национального проекта «Культура». Их главная цель — сохранение и продвижение культурного наследия, реализация творческих проектов в учреждениях культуры и социальной сфере, организация волонтерских программ крупных культурных событий, создание туристических маршрутов и новых культурных пространств.