Более 413 тыс. татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

413 210 жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Глава ведомства напомнил, что до завершения голосования остается еще 4 дня. Татарстанцы могут выбрать объекты, благоустройство которых состоится в 2025 году.

Всего от республики в этом году участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и 1,55 тысяч дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Онлайн-голосование завершится 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.