Более 400 жителей Заинска поборолись за победу в «Играх ГТО»

В Заинске прошли «Игры ГТО» среди команд предприятий, организаций и учреждений и заключительный этап личного первенства ГТО в рамках марафона мероприятий по подготовке к Фестивалю ГТО среди работающей молодежи «Я — Энергия!». Об этом сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района.

Денежный сертификат на реализацию спортивного проекта выиграла сотрудница Заинской ГРЭС и руководитель центра тестирования ГТО в Заинском районе Регина Волкова в конкурсе грантов от Министерства по делам молодежи РТ летом этого года. Марафон стартовал в августе.

В течение двух месяцев работающая молодежь и все желающие жители Заинска посещали бесплатные тренировки по легкой атлетике, фитнесу и растяжке, для участников марафона проводилось взвешивание на «умных» весах, а также зачитывались лекции по здоровому образу жизни. Были проведены спортивные мероприятия, семейные фестивали, кросс по пересеченной местности, прием нормативов по ГТО.

Всего в марафоне участвовало более 400 представителей филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС, Сетевой компании, заводов «Техно» и «Заинский сахар», а также самозанятые, педагоги школ, их супруги и дети.

Золото «Игр ГТО» получила команда филиала АО «Татэнерго» — Заинская ГРЭС. Серебряным призером стала команда Управления образования. Бронзу завоевала команда Управления по делам молодежи.

Отметим, по состоянию на 2022 год в республике функционируют 55 центров тестирования ГТО. 553 804 человека сдали нормативы, из них 290 841 жителей получили значки различных достоинств: 82 132 человека сдали нормативы на золотой знак, 102 696 — на серебряный, 106 013 — бронзовый.