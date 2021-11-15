Более 400 тонн продукции распродали в Набережных Челнах на ярмарках

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах состоялись осенние сельскохозяйственные ярмарки. Мероприятия прошли на трех площадках — на набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), на территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Свою продукцию представили фермеры Актанышского, Мензелинского, Муслюмовского, Сармановского и Тукаевского районов республики.

Посетители ярмарок раскупали говядину, баранину, гусей, уток, кур; картофель, капусту, лук, морковь и другие продукты. В общей сложности фермеры завезли более 400 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 23 млн рублей.

Также ярмарочные площадки посетил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов.