Более 400 татарстанских аптек проверил Минздрав в уходящем году

439 аптек за 2021 год проверили специалисты Управления по лицензированию Министерства здравоохранения Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

267 проверок касались экспертизы документов на возможность соблюдения лицензионных требований. 123 проверки были внеплановыми, в результате которых выяснялось выполняет ли аптека требования лицензии, 49 таких проверок, в соответствии с законом, фиксировались на фото и видео.

За прошедший год 25 новых аптек получили лицензии, и более 200 переоформили действующие.