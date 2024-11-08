Более 400 татарстанцев поучаствовали в обучающем марафоне для начинающих бизнесменов

Более 400 жителей Татарстана приняли участие в обучающем форум-марафоне, посвященном старту своего бизнеса, организованном в рамках в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организовал мероприятие Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ при поддержке Минэкономики РТ, АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» и представителей маркетплейсов. В ходе форум-марафона участники в течение двух недель оттачивали навыки успешного запуска и быстрого развитии своего бизнеса, сообщают организаторы.

Комментируя итоги форум-марафона, первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова отметила большую востребованность и уникальность данного формата помощи предпринимателям в развитии их бизнеса, связанного с рынком E-com.

«Практика проведения обучающих форум-марафонов реализуется в Татарстане с 2021 года. По итогам 2022 года эта практика была отмечена федеральной премией «Мой бизнес» как лучший образовательный проект. Все участники форум-марафонов отмечают простоту и удобство получения полезной информации, которую сразу же можно применить на практике. Благодаря данному формату уже 3,5 тыс. татарстанцев зарегистрировали свои магазины на маркетплейсах и успешно торгуют», - подчеркнула она.

В свою очередь исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина добавила, что такие мероприятия помогают начинающим предпринимателям запустить торговлю на маркетплейсах и не сдаться на начальных этапах развития.