Более 400 сотрудников МЧС обеспечивают безопасность Единых Игр Спецолимпиады в Казани

Единые Игры Специальной Олимпиады 2023 году проводятся с 21 по 27 января в Казани. Торжественное открытие соревнований пройдет 22 января в «Казань Экспо». Для обеспечения безопасности во время мероприятия будут задействованы 445 сотрудников ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ, а также 77 единиц техники.

Всего за время проведения Игр будет задействовано 25 объектов, на всех из них будут дежурить сотрудники МЧС. В рамках организации оперативного управления силы ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана перевели на усиленный режим работы. В первую очередь это касается пожарно-спасательных гарнизонов Казани и Верхнеуслонского района.

С 21 по 27 января будет организована работа оперштаба ГУ МЧС России по РТ по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения Спецолимпиады, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.