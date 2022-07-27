В «Хазинэ» откроется выставка, посвященная декоративно-прикладному искусству регионов РФ

В Национальной галерее «Хазинэ» готовится открытие выставки «Наследие и традиции». Экспозиция изобразительного и декоративно-прикладного искусства станет своеобразным единением культур народов России.

«На экспозиции будет представлено более 400 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. Здесь зритель увидит работы лучших мастеров из разных уголков России», — рассказала директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова.

Лаковая миниатюра, керамика и фарфор, камнерезное искусство, эмальерное искусство, художественная обработка металла, авторские куклы, художественная резьба по кости и дереву, оружейное искусство — это лишь малая часть направлений, с которыми можно будет ознакомиться ближе на выставке.

Сами работы расскажут об особенностях того или иного направления в каждом из регионов и областей России: Татарстана, Башкирии, Дагестана, Алтая; Московской, Свердловской, Нижегородской областей и других.

Посетители смогут оценить экспозицию изделий художественной обработки стекла от Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, эмальерного искусства в технике Карла Фаберже и многое другое. Кроме того, на выставке все дни будут присутствовать сами художники и мастера, которые смогут ответить на любые интересующие вопросы.

Экспозиция будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, который позволит окунуться в историю каждого из направлений декоративно-прикладного искусства.

Выставка откроется 2 августа и продлится до 14-го числа. Экспозиция состоится в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код».