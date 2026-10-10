Более 400 предприятий РТ присоединились к проекту «Производительность труда»

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» демонстрирует ощутимые результаты в Татарстане, к инициативе уже присоединилось 405 предприятий республики. В среднем они увеличили выработку на 35 %, а совокупный экономический эффект составил 20 миллионов рублей. По данным пресс‑службы Минпромторга РТ, до 2030 года к проекту планируют привлечь ещё 157 предприятий.

Ключевая особенность проекта - адресная поддержка от квалифицированных экспертов Регионального центра компетенций РТ. Специалисты не приносят готовые решения, а обучают сотрудников предприятия инструментам повышения производительности труда и вместе с рабочей группой компании выявляют потери на выбранном участке. С помощью лин‑технологий эти потери последовательно устраняются. При этом ощутимого отрыва от текущей работы не происходит: эксперт погружается в процессы предприятия параллельно с командой.

Примеры реальных достижений показывают, как методология проекта трансформирует производственные процессы. Так, завод многоцелевой тары «ЗМТ‑ГРУПП» втрое нарастил выпуск еврокубов. Производитель посуды из нержавеющей стали «Расплав» оптимизировал изготовление мантоварок - выработка выросла на 27 %.

Средняя продолжительность участия предприятия в проекте составляет 5–6 месяцев. В качестве ключевых показателей используют время протекания процесса и выработку, что позволяет объективно оценивать резервы роста и фиксировать эффект.

Стать участником проекта может предприятие несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, туризм, ЖКХ. Для этого необходимо соответствовать ряду критериев:

– годовая выручка - от 400 млн рублей (без учёта НДС); для предприятий туристической отрасли - от 180 млн рублей;

– доля зарубежных инвесторов в уставном капитале - не более 50 %.

Подать заявку на участие можно на ИТ‑платформе производительность.рф.