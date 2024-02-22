Более 400 пожарных и спасателей следят за безопасностью на «Играх будущего» в Казани

Все объекты, на которых будут проводится «Игры будущего», обследованы и проверены сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Группировка сил и средств Главного управления МЧС России по РТ и МЧС Республики Татарстан, задействованных в обеспечении безопасности Игр с учетом двух эшелонов реагирования, составляет более 430 человек и порядка 80 единиц техники.

В состав группировки входят сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России, спасатели, а также инспекторы Федерального государственного пожарного надзора.

Силы и средства МЧС России к обеспечению безопасности Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» готовы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани проходит Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Это масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия зрелищных классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования будут проводиться по совершенно новым 16 гибридным дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Каждая из них совмещает в себе концепцию “фиджитал” (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR- технологию, а значит, проверяет как физическую подготовку атлетов, так и их цифровые навыки. Формат Игр подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.