Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 400 пожарных и спасателей следят за безопасностью на «Играх будущего» в Казани
Все объекты, на которых будут проводится «Игры будущего», обследованы и проверены сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Группировка сил и средств Главного управления МЧС России по РТ и МЧС Республики Татарстан, задействованных в обеспечении безопасности Игр с учетом двух эшелонов реагирования, составляет более 430 человек и порядка 80 единиц техники.
В состав группировки входят сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России, спасатели, а также инспекторы Федерального государственного пожарного надзора.
Силы и средства МЧС России к обеспечению безопасности Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» готовы.
С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани проходит Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Это масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия зрелищных классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования будут проводиться по совершенно новым 16 гибридным дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Каждая из них совмещает в себе концепцию “фиджитал” (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR- технологию, а значит, проверяет как физическую подготовку атлетов, так и их цифровые навыки. Формат Игр подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников