Более 400 компаний России и зарубежья объединила выставка «Агроволга» в Казани

На площадке «Казань Экспо» сегодня открылась Международная агропромышленная выставка «Агроволга». В этом году в выставке принимают участие более 400 компаний, в том числе из Беларуси, Турции, Китая и Ирана. Ожидается, что выставку посетят свыше 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли России.

«Вот уже третий год подряд это уникальное событие объединяет аграриев не только нашей республики, но и России в целом. В этом году с нами не только российские, но и зарубежные компании. На выставке представлен широкий спектр сельскохозяйственного оборудования, машин, технологий, инновационных решений. Созданы благоприятные условия для взаимодействия участников и демонстрации достижений аграрной индустрии», – заявил на церемонии открытия глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, компании представили свои новые разработки в различных областях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.

Турецкие компании презентуют оборудование и технологии для переработки и упаковки сельхозпродукции, а также оборудование для мукомольных предприятий, различную сельскохозяйственную технику. Иран представил прицепную почвообрабатывающую технику, Китай – систему параллельного вождения и другие цифровые технологии для сельхозтехники. Беларусь выставила оборудование для животноводческих ферм, зерноочистительные машины и многое другое.

Зяббаров отметил, что более 200 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции, в том числе и татарстанские сорта, можно увидеть на сортоиспытательном участке в полевой экспозиции.

Впервые в этом году на выставке проходит Международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота. «Более 150 ветеринарных ортопедов-копытчиков России, Беларуси, Казахстана, Боливии и Кубы встретятся на одной площадке, чтобы побороться за звание лучшего в своей профессии», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Он добавил, что механизаторы смогут показать свое мастерство на Республиканском чемпионате по профессиональному вождению на газомоторных тракторах BELARUS «МТЗ-шоу».

Кроме того, в третий раз на выставке проходит конкурс выводка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности «Краса Агроволги». Соревнование собрало 80 животных из 38 племенных хозяйств Татарстана. «В рамках конкурса независимые приглашенные судьи будут выбирать лучших коров Татарстана. Конкурс направлен на совершенствование селекционной работы в регионах и развитие отечественной генетики», – заметил Зяббаров.

Министр подчеркнул, что выставка стала «ценной площадкой для обмена опытом, заключений договоров и презентаций передового опыта». Он также выразил уверенность, что это мероприятие послужит стимулом для дальнейшего роста сельскохозяйственной отрасли.

«Уже завтра ждем здесь наших уважаемых гостей – Раиса Татарстана Рустама Минниханова, заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина, директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова, генерального директора “Росагролизинга” Павла Косова и руководителей региональных министерств», – сказал глава Минсельхозпрода.

Работа Международной агропромышленной выставки «Агроволга» продлится до 5 июля.