Экономика 8 апреля 2026 18:47

Более 400 компаний примут участие в международной выставке «Агроволга» в Казани

Международная агропромышленная выставка «Агроволга – 2026» пройдет на территории «Казань Экспо» с 8 по 10 июля. Более 400 компаний представят на ней передовые решения в области растениеводства и животноводства, сельхозтехники, цифровизации АПК, хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции, аграрного строительства и инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В этом году выставка расширяет возможности для участников и запускает два новых раздела – «Агротуризм» и «Спецтехника». Это позволит гостям выставки дополнительно найти решения для развития сельского туризма, фермерских хозяйств и новых форм бизнеса на селе, а также подобрать специализированную технику и оборудование для эффективной работы в агропромышленном комплексе», – говорится в сообщении.

На сортоиспытательном полигоне будет представлено более 220 передовых сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных и технических культур. Участники выставки смогут оценить результаты использования современных удобрений и средств защиты растений, а также найти оптимальные решения для повышения урожайности.

В рамках выставки пройдут республиканский конкурс племенных животных «Краса Агроволги», соревнования механизаторов «Трактор-шоу», первая Спартакиада среди студентов вузов и ссузов по обрезке копыт крупного рогатого скота, соревнования среди водителей погрузочной техники StaplerCup.

Запланирована также деловая программа – ключевые эксперты рынка поднимут актуальные вопросы отрасли. В том числе состоится международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» и международный конгресс пчеловодов «Апифорум Казань 2026».

