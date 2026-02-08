Более 400 кадастровых инженеров вошли в рейтинг Росреестра Татарстана за 2025 год

Более 400 кадастровых инженеров, работающих на территории Татарстана, вошли в рейтинг Росреестра по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свыше половины специалистов находятся в «зеленой зоне», что говорит о высоком качестве их работы: документы, подготовленные этими инженерами, чаще всего приводят к положительным решениям государственных регистраторов.

В ведомстве напомнили, что жители Татарстана, планирующие кадастровые работы – постановку дома на учет, определение площади или согласование границ земельного участка – могут проверить информацию о профессиональной деятельности инженера на сайте Росреестра в разделе «Деятельность», «Выбери кадастрового инженера». При выборе важно учитывать процент положительных решений и долю отрицательных, таких как возврат, приостановление или отказ.

«Выбор кадастрового инженера имеет важное значение для успешного завершения всех процедур, связанных с недвижимостью. Неправильный выбор специалиста может привести не только к дополнительным денежным расходам на исправление ошибок, но и к затягиванию процессов регистрации прав, а также к отказам в учете. Поэтому важно тщательно подходить к этому вопросу, чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить надежность своих сделок с недвижимостью», – отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав №2 Лейля Шайхутдинова.

Рейтинг поможет жителям региона выбирать надежных специалистов, считает директор СРО АКИ Поволжья Вадим Савельев.

«Он позволяет не только жителям региона выбирать надежных специалистов, но и самим кадастровым инженерам видеть свои достижения и стремиться к улучшению своей работы. Мы призываем всех наших членов активно участвовать в формировании положительной репутации и повышении стандартов профессиональной деятельности. Такой подход выгоден всем: и гражданам, и специалистам, и государственным органам», –подчеркнул он.

В Росреестре также напомнили, что с 1 марта 2025 года регистрационные действия с земельными участками невозможны, если в ЕГРН нет сведений о границах участка. Аналогично нельзя поставить на кадастровый учет или оформить права на здания, сооружения или объекты незавершенного строительства на таких участках.