Более 400 детей из Татарстана отдохнут в лагерях на берегу Черного моря

В понедельник, 15 июля, более 400 детей из Татарстана отправились в лагеря Черноморского побережья на третью смену – 204 ребенка отправились в лагерь Витязево (Анапа) и 209 детей в МЦ «Сәләт – Ак Барс» (Крым). Отметим, что за это время в лагерях на Черном море уже успели отдохнуть более 3 тыс. детей из Татарстана, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Отметим, что отдых детей на Черноморском побережье при поддержке Минмолодежи РТ на базе трех лагерей – ДОЛ «Витязево» (Анапа), ДОЛ «Глобус» (Анапа), ДОЛ «Сатера (Крым) организовывает Республиканский центр «Черноморец», в «Сәләт – Ак Барс» (Крым) – Молодежный центр «Сәләт – Ак Барс».

«Ребята из разных городов и районов республики сегодня отправились на отдых к морю. В первую очередь, особое внимание будет уделено безопасности детей, этот вопрос отработан на высоком организационном уровне, как в дороге, так и во время отдыха. Отбытие и прибытие детей и педагогического состава будет проводиться централизованно, с организацией сопровождения, питания, питьевого режима, согласно установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам», – рассказал замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

По его словам, самое главное – это наполнение смен, чтобы участники успели и отдохнуть, и приобрести новые навыки, найти друзей, активно участвовать в разных мероприятиях.

Третья смена в лагере «Витязево» направлена на развитие творческих и спортивных навыков детей – «Искусство. Вдохновение. Спорт». Программа включает в себя разнообразную деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру – мастер-классы, тренинги, игры, вечерние мероприятия, проводимые педагогами с непосредственным участием детей, а также мероприятия, организованные детьми. Участниками стали активисты – победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных мероприятий.

В Молодежном центре «Сәләт – Ак Барс» третья смена также творческая «ИҖАТ». Дети смогут узнать больше о вокальных приемах. На уроках хореографии будут разбирать методы импровизации, слушать музыку и правильно разбирать её, также узнают основные правила композиции танца. В направлении КВН и импровизация научится правильно вести себя на сцене, навыкам ораторского и сценического мастерства и также получат полезные лайфхаки для написания сценариев и шуток. Также есть направления по художественному мастерству и киноиндустрии.

«Очень жду прибытия в лагерь, новых знакомств, хороших вожатых и насыщенной программы. Надеюсь, что за эти дни смогу найти настоящих друзей, принять участие во всех отрядных мероприятиях, искупаться в море, а эта поездка сделает мое лето незабываемым», – эмоциями поделилась Яна Сергеева из Казани.

Отметим, что всего на сегодняшний день больше 14 тыс. детей отдыхают в лагерях Татарстана и за пределами республики.