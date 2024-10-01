news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 октября 2024 17:54

Более 40 ветеранов Минэкологии РТ посетили зоопарк «Река Замбези»

Скопировать ссылку
Более 40 ветеранов Минэкологии РТ посетили зоопарк «Река Замбези»
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Международный день пожилых людей для ветеранов Минэкологии Татарстана провели экскурсию по казанскому зоопарку «Река Замбези». Участие в поездке приняли более 40 бывших сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

Представители Минэкологии всегда тесно общались с сотрудниками зооботсада. Экскурсию для ветеранов провел замдиректора зоопарка — один их старейших и опытнейших работников «Реки Замбези» Александр Малев.

От лица министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова ветеранов поздравила замминистра Ольга Манидичева. Она поблагодарила бывших сотрудников министерства за их труд, создавший фундамент для дальнейшей работы Минэкологии РТ.

«Это вклад каждого из вас, то ответственное отношение, с которым вы каждый день приходили на работу, все годы привносили что-то в наше направление, в нашу деятельность. Сегодня мы стараемся не потерять то, что было создано и развивать дальше», — заявила она.

Замминистра отметила, что во многом благодаря работе ветеранов сейчас в Казани проводится рекультивация свалки Самосырово и реализуется множество других проектов.

#Международный день пожилых людей #Минэкологии РТ #река замбези
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100