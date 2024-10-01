Более 40 ветеранов Минэкологии РТ посетили зоопарк «Река Замбези»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Международный день пожилых людей для ветеранов Минэкологии Татарстана провели экскурсию по казанскому зоопарку «Река Замбези». Участие в поездке приняли более 40 бывших сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

Представители Минэкологии всегда тесно общались с сотрудниками зооботсада. Экскурсию для ветеранов провел замдиректора зоопарка — один их старейших и опытнейших работников «Реки Замбези» Александр Малев.

От лица министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова ветеранов поздравила замминистра Ольга Манидичева. Она поблагодарила бывших сотрудников министерства за их труд, создавший фундамент для дальнейшей работы Минэкологии РТ.

«Это вклад каждого из вас, то ответственное отношение, с которым вы каждый день приходили на работу, все годы привносили что-то в наше направление, в нашу деятельность. Сегодня мы стараемся не потерять то, что было создано и развивать дальше», — заявила она.

Замминистра отметила, что во многом благодаря работе ветеранов сейчас в Казани проводится рекультивация свалки Самосырово и реализуется множество других проектов.