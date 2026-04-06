Общество 6 апреля 2026 12:52

Более 40 тысяч татарстанцев получают надбавку за стаж в сельском хозяйстве

Надбавку за длительный стаж в сельском хозяйстве в 2026 году в Татарстане получают 40 515 человек. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты, включенной в страховую пенсию по старости или по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«С учетом этой доплаты средний размер пенсионного обеспечения в регионе достигает 29 184 рубля. Всего пенсию в СФР получают 1 099 855 татарстанцев. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе – 26 550 рублей», – рассказали в пресс-службе.

Неработающие пенсионеры со стажем в 30 и более лет в сельском хозяйстве продолжают жить в сельской местности, имеют право на повышенный размер пенсии. Эта надбавка оформляется автоматически при назначении страховой пенсии и не требует дополнительных справок. Даже если пенсионер позже переедет в город, право на доплату за сельский стаж сохраняется.

«Право на доплату получают те, кто работал в сельском хозяйстве в должностях, включенных в список Правительством РФ. Список включает более 500 профессий: трактористы, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, мастера машинного доения и другие», – пояснил управляющий Отделения СФР по РТ Эдуард Вафин.

#Социальный фонд России #эдуард вафин #страховые пенсии #Сельское хозяйство
