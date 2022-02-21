news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
21 февраля 2022  19:38

Более 40 тыс. россиян оформили сертификат по результатам теста на антитела к Covid

news_top_970_100

За первые часы более 40 тыс. россиян оформили на портале госуслуг ковид-сертификат по результатам теста на антитела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. 

Напомним, новация действует с сегодняшнего дня. Тест на антитела можно сделать в любой лицензированной лаборатории. Документ будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов. 

В Минцифры уточнили, что принимаются положительные результаты с любым уровнем антител.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное