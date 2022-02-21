Более 40 тыс. россиян оформили сертификат по результатам теста на антитела к Covid

За первые часы более 40 тыс. россиян оформили на портале госуслуг ковид-сертификат по результатам теста на антитела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

Напомним, новация действует с сегодняшнего дня. Тест на антитела можно сделать в любой лицензированной лаборатории. Документ будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов.

В Минцифры уточнили, что принимаются положительные результаты с любым уровнем антител.