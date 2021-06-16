Более 40 тыс. обращений поступило в «Народный контроль» за 5 месяцев 2021 года

С января по май этого года в ГИС «Народный контроль» поступило более 40 тыс. обращений от жителей Татарстана. Об этом во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» рассказала Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

«Если сравнить с прошлым годом, то в целом за 2020-й мы получили 70 тысяч обращений в систему „Народный контроль“», — отметила спикер, добавив, что другие граждане также могут поддерживать то или иное обращение.

«Чем больше поддержки, тем быстрее решается данная проблема, тем более, если она касается целого населенного пункта, улицы или двора», — сказала Сабурская.

Спикер напомнила, что система «Народный контроль» введена в 2012 году Указом Президента Татарстана Рустамом Миннихановым. Татарстан стал вторым регионом России после Москвы, где начал реализовываться данный проект.

Сегодня в систему подключены все министерства, ведомства, муниципальные образования, прокуратура, в том числе и федеральные структуры, которые находятся на территории республики.

«За эти годы мы получили поддержку 1,5 млн граждан — это люди, которые обращались в систему и получили результат», — заключила Сабурская.