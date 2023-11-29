news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 29 ноября 2023 12:50

Более 40 тыс. детей Альметьевского района получат от властей подарки на Новый год

Скопировать ссылку

В Альметьевском районе Татарстана бесплатные подарки получат более 40 тыс. детей — воспитанники дошкольных учреждений и школьники с 1-го по 8-й класс. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципального образования Тимур Нагуманов.

«Хочу поделиться с вами приятной новостью — детей ждут сладкие новогодние сюрпризы, — заметил спикер. — В городе уже чувствуется новогодняя атмосфера, праздник на нас лавиной наваливается, тем более что выпали многими долгожданные осадки — небывалый снегопад».

Подарки от города и района дополнительно создадут позитивное настроение юным альметьевцам, добавил Нагуманов.

#Новый год
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100