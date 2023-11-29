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Более 40 тыс. детей Альметьевского района получат от властей подарки на Новый год
В Альметьевском районе Татарстана бесплатные подарки получат более 40 тыс. детей — воспитанники дошкольных учреждений и школьники с 1-го по 8-й класс. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципального образования Тимур Нагуманов.
«Хочу поделиться с вами приятной новостью — детей ждут сладкие новогодние сюрпризы, — заметил спикер. — В городе уже чувствуется новогодняя атмосфера, праздник на нас лавиной наваливается, тем более что выпали многими долгожданные осадки — небывалый снегопад».
Подарки от города и района дополнительно создадут позитивное настроение юным альметьевцам, добавил Нагуманов.
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