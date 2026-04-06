СВО 6 апреля 2026 09:59

Более 40 шахтеров остаются под землей после удара ВСУ по шахте в ЛНР

Ночью ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская» в ЛНР, повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть. Все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению», – написал он в своем канале.

По поручению губернатора на месте происшествия координируют действия первый заместитель Председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

#ЛНР #СВО
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

