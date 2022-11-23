Более 40 российских издательств приедут на зимний книжный фестиваль в Казани

10–11 ноября в Казани развернется юбилейный, 10-й зимний книжный фестиваль. Событие состоится на базе Нацбиблиотеки Татарстана и Центра современной культуры «Смена», сообщает пресс-служба центра.

Свои издания на фестивале представят более 40 издательств со всей России.

Полная программа мероприятия пока неизвестна, однако организаторы обещают гостям три шоукейс-конференции с публичными лекциями о разных типах исследования локальной истории. В том числе участников ожидает серия разговоров о новейшем краеведении Казани, в которой поучаствует краевед Марк Шишкин.

Кроме того, на площадке развернется программа «Архив Волги: мокрая археология, память о воде и почему у воды нет памяти». Здесь гости смогут узнать об археологии дерева, химических свойствах воды и памяти жителей Свияжска о Волге.

В фойе Нацбиблиотеки РТ состоится выставка «О-Стиль, или Графический мир Оттепели» от Центра Вознесенского, инсталляция художника Ильгизара Хасанова «Коллекционер».

Гостей ожидают также театральные представления, концертная программа. В фестивале примут участие творческая лаборатория «Угол», театральная площадка MOÑ и другие площадки.