Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах

Как минимум 42 рейса задержали в Москве, еще 4 отменили, сообщает РИА Новости.

В субботу утром задержаны или отменены были рейсы в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

По данным агентства, во «Внуково» задержали 2 рейса и 3 отменили. В «Домодедово» отменили 1 рейс и ещё 27 задержали. В «Шереметьево» были задержаны 13 рейсов.