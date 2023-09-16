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Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах
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Как минимум 42 рейса задержали в Москве, еще 4 отменили, сообщает РИА Новости.
В субботу утром задержаны или отменены были рейсы в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».
По данным агентства, во «Внуково» задержали 2 рейса и 3 отменили. В «Домодедово» отменили 1 рейс и ещё 27 задержали. В «Шереметьево» были задержаны 13 рейсов.
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