Более 40 пригородных станций и остановочных пунктов отремонтируют на ГЖД
Более 40 пригородных станций и остановочных пунктов отремонтируют на Горьковской железной дороге в этом году. В Татарстане капремонт проведут на остановочных пунктах Обсерватория и Займище, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Ремонтные работы будут проводиться с применением новых технологий и современного оборудования», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Кроме того, железнодорожники обновят платформы на шести станциях и остановочных пунктах в Татарстане.
В прошлом году на Горьковской магистрали было отремонтировано более 20 пригородных станций и остановочных пунктов.