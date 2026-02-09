news_header_top
Общество 9 февраля 2026 20:15

Более 40 пригородных станций и остановочных пунктов отремонтируют на ГЖД

Более 40 пригородных станций и остановочных пунктов отремонтируют на Горьковской железной дороге в этом году. В Татарстане капремонт проведут на остановочных пунктах Обсерватория и Займище, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Ремонтные работы будут проводиться с применением новых технологий и современного оборудования», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Кроме того, железнодорожники обновят платформы на шести станциях и остановочных пунктах в Татарстане.

В прошлом году на Горьковской магистрали было отремонтировано более 20 пригородных станций и остановочных пунктов.

