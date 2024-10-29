«Более 40 направлений по России»: аэропорт Казани перешел на зимнее расписание

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Международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 29 марта 2025 года, сообщает пресс-служба воздушности гавани.

«Новинка 2024 года – полетная программа прямых регулярных рейсов в Шанхай от нового партнера казанского аэропорта – авиакомпании China Eastern Airlines. В зимний период полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

Туристические рейсы на индийский штат-курорт Гоа возобновятся 12 декабря. Арабская авиакомпания почти вдвое увеличит частоту полетов в Шарджу, откуда пассажиры могут отправиться не только на Ближний Восток, но в Европу и Азию.

Кроме того, будут выполняться прямые рейсы в Шри-Ланку. Сразу несколько авиакомпаний зимой будут обслуживать рейсы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Вылеты в Анталью и Стамбул обеспечат турецкие и российские перевозчики.

Продолжатся также регулярные рейсы в Белград два раза в неделю. А армянский перевозчик продолжит полетную программу в Ереван.

Татарстанская авиакомпания впервые в зимнем сезоне заступает на рейсы в Ташкент. Год назад авиаперевозчик открыл рейс в Самарканд, который также будет выполнятся этой зимой.

Рейсы в страны СНГ представлены такими направлениями, как Алматы, Астана, Минск, Баку, Тбилиси, Батуми, Бишкек, Душанбе и Худжанд.

Осенне-зимнее расписание внутренних рейсов включает более 40 направлений по России.

Так, из Казани можно будет вылететь в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург, Грозный, Махачкалу, Красноярск, Иркутск, Омск, Волгоград, Калининград, Минеральные Воды, Барнаул, Новокузнецк и Томск.

Татарстанская авиакомпания представит рейсы в Москву (Внуково), Тобольск, Оренбург, Горно-Алтайск, Саранск, Пермь, Петрозаводск, Астрахань, Калугу, Киров, Сургут, Нижний Новгород, Самару, Ярославль, Новый Уренгой, а также в Екатеринбург с промежуточной посадкой в Тобольске, Омск с посадкой в Самаре или Тобольске и Томск с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде.

Авиакомпания «Аэрофлот» зимой организует рейсы в Сочи и до семи вылетов в день в Москву.

Авиакомпания «Россия», как и прошлой зимой, будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург два раза в день.

В Москву и Санкт-Петербург в осенне-зимнем сезоне также будут выполнять полеты и другие авиакомпании. В совокупности запланировано около 15-18 рейсов в день в аэропорты Москвы, включая открытый в этом году рейс в Жуковский.