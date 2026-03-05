news_header_top
5 марта 2026

Более 40 млн рублей направят на поддержку спортивной подготовки в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений», который входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена государственная поддержка организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

В законе Республики Татарстан о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов на эти цели заложены средства в размере 40 472,8 тыс. рублей на 2026 год. Из них 21 855,3 тыс. рублей поступят из федерального бюджета, еще 18 617,5 тыс. рублей – из бюджета Татарстана.

Предельный уровень софинансирования составит 54% за счет федерального бюджета и 46% – за счет бюджета республики.

#физическая активность #занятия спортом #финансирование
