Более 40 лекций и мастер-классов: в Казани открыли набор в медиалабораторию «ПОТОК»
Второй сезон медиалаборатории «ПОТОК» стартует в Казани. Организаторы вновь запускают образовательный интенсив для представителей городского медиасообщества, сообщили в Телеграм-канале медиалаборатории.
Программа включает более 40 лекций и мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах. Участникам обещают сотни часов практики, развитие профессиональных навыков и возможность расширить круг деловых контактов.
Обучение пройдет по пяти направлениям. Трек «Поток.Информация» рассчитан на тех, кто работает с текстами и аналитикой и хочет глубже разбираться в смыслах и информационных процессах. «Поток.Производство» ориентирован на тех, кто создает видеоконтент и мыслит кадром.
Направление «Поток.Визуализация» подойдет тем, кто работает с образами и графикой. В «Поток.Коммуникация» сделают акцент на креативных идеях и управлении проектами. Трек «Поток.Контент» посвящен созданию брендов и комплексному продвижению проектов.
Подать заявку на участие можно на сайте медиалаборатории до 18 февраля включительно.