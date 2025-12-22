news_header_top
Общество 22 декабря 2025 12:27

Более 40 км дорог вдоль туристических маршрутов отремонтировали в Татарстане за 2025 год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проекты по развитию дорожной инфраструктуры вдоль туристических маршрутов были реализованы в 2025 году в Татарстане. Работы проведены на 13 участках дорог общей протяженностью 40,8 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В рамках стратегии развития туристических маршрутов в республике выполнены следующие мероприятия:

  • Капитальный и текущий ремонт автомобильной дороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», соединяющей два крупных промышленно-торговых центра с богатой историей. Улучшение дороги способствует развитию культурного туризма и укреплению межрегиональных связей.
  • Ремонт участка «Чистополь – Нижнекамск», открывающий туристам доступ к историческому городу Чистополю с множеством памятников, музеев и купеческих дворцов.
  • Ремонт дороги «Муслюмкино – Билярск», ведущей к селу Билярск на месте древней столицы Волжской Булгарии. Приведение маршрута в нормативное состояние обеспечивает доступ к духовному и историческому наследию региона и привлекает туристов и паломников.
Работы направлены на создание удобной транспортной инфраструктуры, развитие внутреннего и внешнего туризма, популяризацию историко-культурного наследия и улучшение качества путешествий по Татарстану. Это соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
