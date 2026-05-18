Более 40 человек проехали зайцами в трамваях и троллейбусах Казани за неделю

41 случай безбилетного проезда выявили в трамваях и троллейбусах Казани за минувшую неделю. Об этом сообщает Метроэлектротранс.

Жителей города попросили не уклоняться от оплаты проезда, так как содержание транспорта требует значительных затрат. Горожанам также напомнили сумму штрафа за проезд зайцем – 2, 5 тыс. рублей.

В Метроэлектротрансе отмечают, что бескондукторная система упрощает процесс оплаты за проезд. Контроль за соблюдением правил осуществляют специалисты контрольно-ревизионного отдела МУП, совместно с комитетом по транспорту, говорится в сообщении.