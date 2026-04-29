Более 4 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за утечки на газопроводе
Более четырех тысяч человек остались без газа в Ахтынском и Докузпаринском районах Дагестана. Причиной тому стала утечка на газопроводе.
«От диспетчера<...> "Газпром трансгаз Махачкала" поступило сообщение об обнаружении пропуска газа на 45 км ГО "Ахты". В связи с этим прекращена подача газа потребителям от ГРС "Ахты". Прекращено газоснабжение более 4 тыс. абонентов и коммунально-бытовых объектов», – говорится в сообщении Минэнерго региона.
На месте происшествия работают аварийные бригады, передает ТАСС.