Происшествия 29 апреля 2026 13:40

Более 4 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за утечки на газопроводе

Более четырех тысяч человек остались без газа в Ахтынском и Докузпаринском районах Дагестана. Причиной тому стала утечка на газопроводе.

«От диспетчера<...> "Газпром трансгаз Махачкала" поступило сообщение об обнаружении пропуска газа на 45 км ГО "Ахты". В связи с этим прекращена подача газа потребителям от ГРС "Ахты". Прекращено газоснабжение более 4 тыс. абонентов и коммунально-бытовых объектов», – говорится в сообщении Минэнерго региона.

На месте происшествия работают аварийные бригады, передает ТАСС.

#утечка газа #Дагестан #газопровод
