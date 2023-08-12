Более 4 тыс. татарстанцев приняли участие в спортивном марафоне «Сила России»

В День физкультурника в Татарстане завершился Всероссийским спортивным марафоном «Сила России».

Во всех муниципальных районах успешно прошли тренировки по всем видам спорта и сдачи норм ГТО.

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

За два летних месяца «Сила России» стала настоящим народным спортивным движением, в котором приняли участие более 4 тысяч татарстанцев. Первыми к марафону присоединились трудовые коллективы и профсоюзные организации. Сотни людей вышли на массовые производственные зарядки во всех санаториях республики с участием профессиональных спортивных инструкторов.

«Марафон „Сила России“ подтвердил силу спорта как объединяющую национальную идею. Люди разного возраста и физической подготовки сплотились вокруг идеи здорового образа жизни. Такой формат стал понятным, доступным и удобным для участников. Данный опыт оказался успешным, и его необходимо продолжать. Татарстан в очередной раз подтвердил статус — спортивного региона», — прокомментировала координатор марафона «Сила России» в Республике Татарстан, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

В ходе поездки в Лисичанск она ознакомилась с развитием спорта в освобожденном городе, участвовала в открытой тренировке по боксу, а также осмотрела образовательную школу, где организована секция баскетбола,

передала подарки — спортивную форму, инвентарь и наградную атрибутику.

Напомним, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал старт марафону 1 июня на стадионе «Ракета» в рамках финальных игр турнира «Кожаный мяч».



В день России на казанском стадионе «Трудовые резервы» прошел забег на 100 и 1000 метров, посвящённый 100-летию физкультурно-спортивному обществу «Динамо» в России. В нем участвовали студенты института МВД, сотрудники Республиканской клинической больницы, работающая молодежь предприятий и представители общественных организаций.

В неделю инклюзивного спорта совместно с ТРОО общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» провели турнир по шахматам и шашкам под судейством многократной чемпионки мира по шахматам среди незрячих.

Воспитанники спортивной школы из Сабинского района посетили финал кубка России по плаванию и получили ценные советы и автографы от президента Всероссийской федерации плавания, 4-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и рекордсмена мира, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Сальникова.

Также президент Союза тхэквондо России, член ОКР Анатолий Терехов вместе с ведущими спортсменами страны провел показательную тренировку для ребят из Раифского специального профессионального училища закрытого типа. Эта встреча стала стартом для дальнейшей многолетней спортивной совместной работы.