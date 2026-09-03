Более 4 тысяч пациентов Альметьевской ЦРБ получили тонометры, подключенные к ИИ

Более 4,3 тысячи пациентов Альметьевской ЦРБ с гипертонией участвуют в эксперименте по использованию тонометров, подключенных к ИИ. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В Альметьевской центральной районной больнице на базе поликлиники ЦРБ и городской поликлиники №3 реализуется пилотный проект по дистанционному контролю артериального давления. Участники программы на месяц получают бесплатные тонометры, подключенные к искусственному интеллекту. Результаты измерений автоматически загружаются в медицинскую систему. Врач видит динамику давления, средние значения и тревожные сигналы, что позволяет вовремя скорректировать лечение.

Принять участие в проекте могут люди с давлением выше 140/90, состоящие на диспансерном учете в поликлинике ЦРБ и городской поликлинике №3. Для участия в дистанционном мониторинге пациентам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления к своему участковому врачу.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке ПАО «Татнефть» и под руководством Министерства здравоохранения Республики Татарстан.