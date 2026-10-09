Более 4 тыс. жителей РТ получили новую профессию в рамках нацпроекта «Кадры»

Республика Татарстан продолжает реализацию национального проекта «Кадры». В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» жители региона могут бесплатно освоить новую специальность или повысить квалификацию, напомнили в пресс-службе Минтруда РТ.

По данным ведомства, на сегодняшний день к образовательным программам приступил 5961 татарстанец. Из них 4281 житель республики уже завершил обучение и получил документы о квалификации. Всего в 2026 году планируется переобучить 6284 обитателей региона.

Обучение длится от 16 учебных часов до шести месяцев и проводится очно, в том числе с применением дистанционных технологий. При подаче заявлений на данный момент доступны 12 образовательных программ. Это экскурсовод, лаборант химического анализа, машинист бульдозера, специалист по работе с системами искусственного интеллекта, промпт-инженер, оператор станков с программным управлением, специалист по стандартизации и другие.

Заявку на обучение могут подать безработные, предпенсионеры, граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, участники боевых действий в ДНР и ЛНР, члены семьи погибшего участника специальной военной операции, инвалиды и представители иных категорий.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.