Более 4 тыс. татарстанцев прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография»

В Татарстане в этом году по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» прошли переобучение 4,4 тыс. человек. Уровень трудоустройства после переобучения составляет 78%. Об этом сообщила на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В рамках переобучения выбирают IT-сферу, информационную безопасность, работу на маркетплейсах. Очень активно женщины с детьми, граждане 50 плюс осваивают новые навыки», – рассказала глава Минтрудсоцзащиты.

Зарипова добавила, что федеральный проект включает мероприятия по организации временной занятости, профессионального переобучения. «Эти проекты и программы будут продолжены в рамках нового национального проекта „Кадры“ в 2025 году», – уточнила она.

По словам министра, сейчас проводится сбор заявок от предприятий оборонно-промышленного комплекса на обучение сотрудников. В этом году обучении прошли около 500 работников семи предприятий ОПК.

«Предприятия получили субсидии, чтобы их работники повысили квалификацию. Соответственно были переориентированы под те промышленные направления, производственные проекты, которые внедряются внутри предприятия», – отметила Зарипова.

Она напомнила, что в следующем году будут запущены новые национальные проекты. Так, например, в нацпроект «Семья» войдут федеральные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Охрана материнства и детства».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.