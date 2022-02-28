Более 4 тыс. татарстанцев поучаствовали в этноспортивных фестивалях во дворах

В Татарстане с 2020 года реализуется проект «Этноспорт во дворах». В его рамках в Казани и Заинске проходили фестивали, где жителей близлежащих домов обучали национальным играм. Всего состоялось около 50 таких мероприятий, в которых поучаствовали примерно 4 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал координатор проекта Константин Пентегов.

«Цифры довольно большие. Это говорит о том, что формат людям действительно интересен, и мы планируем и дальше его развивать. Проект „Этноспорт во дворах“ направлен на сохранение и популяризацию культуры народов, проживающих в Татарстане. Главная особенность проекта в том, что он проходит в шаговой доступности для людей», — отметил спикер.

В цикл игр, которым обучали татарстанцев по проекту «Этноспорт во дворах», вошли около 30 разных национальных видов спорта. По согласованию с управляющей компанией организаторы посещали дворы, где проводили соревнования.

«Это те самые игры, в которые играли все в детстве со своими друзьями. Наибольший отклик получили игры, которые требуют вовлечение большого количества человек», — добавил Пентегов.

Проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. По словам заместителя главы ведомства Софьи Мустафиной, национальная культура является одним из очень важных аспектов жизни для молодежи.

«Не зная историю своего народа, национальности, мы не можем формировать будущее. Знание об этом и то, как молодые люди себя самоидентифицируют, влияет на все общество в целом. Влияние этого проекта огромное и крайне положительное», — заявила Мустафина.

По ее словам, проект «Этноспорт во дворах» несет еще и большой социальный смысл, так как помогает детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, адаптироваться в обществе и найти друзей во дворе.

Председатель Федерации этноспорта РТ Олег Кондратов отметил высокий интерес детей к мероприятиям проекта. Взрослые тоже зачастую просят вновь посетить их двор с фестивалем.

«Мы приезжаем, определяем площадку, где будет проводить игры. Собирается толпа детей, начинают спрашивать, что и зачем. Мы им рассказываем, какие игры будут проводиться. В течение двух часов мы проводим фестиваль. Мы собираем обратную связь. Взрослые интересуются, придем ли мы к ним еще. Мы говорим, что да, только позовите», — пояснил Кондратов.

Проект «Этноспорт во дворах» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Срок реализации проекта за счет этого гранта подошел к концу, однако организаторы заверили, что будут подаваться на новые грантовые конкурсы и продолжать развивать этноспорт в Татарстане.