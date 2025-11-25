news_header_top
Общество 25 ноября 2025 15:48

Более 4 тыс. Сабантуев по всему миру прошло в 2025 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году в мире было проведено более 4 тыс. Сабантуев. Об этом сообщил руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на заседании Национального совета, которое состоялось сегодня в Казани в зале Пушкина в «Корстоне».

Как отметил Шакиров, около 400 праздников состоялись при поддержке Республики Татарстан. Год открыли Международный Сабантуй, прошедший 12 апреля в Дубае, а также VI Южный Сабантуй в Сочи, Областной Сабантуй в селе Пономаревка Оренбургской области и Азиатский Сабантуй, который в мае принял Ташкент.

Он также сообщил, что в 2025 году федеральный символ Сабантуя – статуэтка крылатого коня Тулпара – был передан Омской области, которая примет Федеральный Сабантуй в 2026 году. Символ Всероссийского сельского Сабантуя – «Тулпар ат» – получила Пензенская область, где праздник также состоится в следующем году.

Зульфия Шавалиева

#сабантуй #всемирный конгресс татар
