Более 4 тыс. обращений от мобилизованных поступило уполномоченному по правам человека РТ

В адрес уполномоченного по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило более 4 тыс. обращений и сообщений от мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщила омбудсмен Сария Сабурская на 41-м заседании Госсовета РТ.

«С самого начала аппарат уполномоченного направил максимальные усилия для защиты прав мобилизованных, военнослужащих в целом и их семей», – заявила Сабурская.

По ее словам, вместе с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой проведена работа по предоставлению отсрочки от военной службы в Вооруженных силах РФ по мобилизации многодетным отцам, имеющим трех детей в возрасте до 16 лет.

«В результате принятых мер к родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов. В оперативном порядке отрабатывались вопросы, затрагивающие проблемы с выплатами мобилизованным гражданам денежного довольствия в требуемом объеме», – сказала омбудсмен.

Она добавила, что более 4,3 тыс. граждан смогли получить юридическую помощь в пунктах размещения мобилизованных. «Сейчас поступают вопросы, связанные с техническими ошибками, когда мобилизованные не смогли своевременно получить заработную плату. Сегодня мы еще занимаемся вопросами без вести пропавших», – сказала уполномоченный по правам человека.

Всего в прошлом году уполномоченному по правам человека поступило 6 746 письменных и устных обращений граждан, что на 551 больше, чем в 2021 году. Из них 1 575 обращений – это сообщения ГЛОНАСС +112 о нарушении прав человека. Еще 6 164 сообщения приняты из системы «Народный контроль».